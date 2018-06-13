В Киеве проспект Космонавта Комарова хотят переименовать в честь Любомира Гузара

19:00, 13 июня 2018
Общество
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Любомир (Гузар) / news.ugcc.ua

На сайте Киевской городской государственной администрации продолжается обсуждение о переименовании проспекта Космонавта Комарова в Соломенском районе на проспект Любомира Гузара.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской архиепархии УГКЦ.

Обсуждение длится с 15 мая по 15 июля. Оно находится под записью #514.

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