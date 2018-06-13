Остатки сгоревшей на Франковщине церкви захоронили на кладбище

В селе Новица, на Франковщине, захоронили на кладбище останки сгоревшей церкви и решили строить храм из кирпича.

Как сообщают "Вікна", решение приняли без долгих обсуждений. Единогласно заявили: всем миром будем строить церковь.

Община на собрании села избрала комитет, который возьмется за организацию строительства нового храма.

Люди на собрании решили: утром следующего дня приступать к работе - убрать после пожара двор, захоронить остатки сожженной церкви на сельском кладбище. Во вторник к вечеру все сделали. В ближайшие дни пригласят архитектора для обсуждения проекта.

Пожар церкви ликвидировали за восемь часов восемь единиц техники и 28 спасателей.

Церковь в селе Новица - деревянная, памятник градостроительства и архитектуры местного значения. На пожаре спасено вспомогательное здание церкви, колокольню и 5 рядом расположенных жилых домов. Огнем уничтожено здание церкви общей площади 250 кв. метров. Причина возникновения пожара устанавливается.