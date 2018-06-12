В Каменце-Подольском археологи раскопали следы старинных католического и православного храмов

На территории Старой крепости в Каменце-Подольском ведутся археологические исследования - на месте, где когда-то стояли Покровская православная церковь и католический храм св. Станислава.

Об этом сообщает "Сredo-Украина".

Заведующий сектором древностей Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника, а также непосредственный участник раскопок Петр Болтанюк рассказал о работах:

"Сейчас мы проводим исследования на месте костела святого Станислава и церкви Покрова. Одна из главных задач – это выяснить стратиграфию этого места. На данный момент мы нашли угол костела. Открылась еще одна стена, которая, возможно, касается более поздней постройки XVIII века.

Еще обнаружили сооружение длиной 5-8 метров. Скорее всего это могут быть склепы из описи 1613 года, в которых похоронен Николай Потоцкий. Далее открыли фундамент Покровской церкви. Относительно костела, то считается, что он построен в 1590-х гг. при Якове Потоцком и использовался до 1672 г., пока турки не превратили его в мечеть. После возвращения поляков в 1699 г. вновь был освящен как католический храм. Храм был разрушен примерно в 1812 году. Размеров его мы не знаем, но по планам могу предположить, что его ширина составляет 12 метров.

В отличие от каменного костела православная церковь Покрова была деревянная и была разобрана регентом Михалом Маскевич за пять месяцев перед приходом турок в Каменец, его планам перестроить храм не суждено осуществиться", - сказал он.

Были найдены также захоронения, возможно, разграбленной в XVII веке гробницы князей Кориатовичей, известных основателей многих храмов на Подолье.