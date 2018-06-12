Польские консулы посетили выставку сакрального искусства в Кременце

В выставочном зале Кременецкого краеведческого музея проходит выставка сакрального искусства.

На открытие выставки пришло много гостей, среди которых был мэр города Алексей Ковальчук, два консула Республики Польша Кшиштоф Савицки и Марек Запур, председатель Волынского областного Национального союза художников Владимир Марчук и другие, сообщает пресс-служба Кременецкого городского совета.

Открытие выставки Кременецкий краеведческий музей приурочил к празднованию Дня города. Это уже третья ежегодная выставка, которую музей проводит в Кременце.

В своей речи директор Кременецкого краеведческого музея Андрей Левчук отметил, что выставки в Кременце современной иконописи уже стали доброй традицией и всегда от посетителей есть много хороших отзывов, особенно добрые слова звучат от местных художников и студентов кафедры изобразительного искусства педагогического академии.

Выставка работает до 12 июня.