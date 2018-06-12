На Прикарпатье священник поссорился с прихожанами из-за реконструкции храма УГКЦ

В селе Вовчинец, на Прикарпатье, взялись реконструировать уникальную деревянную церковь XIX века. Внутри ее хотят обить фальш-брусом.

Как сообщает "Галицкий корреспондент", против этого выступили архитекторы и прихожане. Однако священник уверен, что делает доброе дело, а «мазня» на стенах не имеют никакого значения.

Деревянная церковь Святого Архистратига Михаила действует с 1862-1865 годов. Это памятник архитектуры местного значения. Она построена без единого гвоздя и покрыта гонтом. Если присмотреться, то можно увидеть посеченные осколками мин и пулями стены. Фрагмент одной даже заменили, потому что ее повредил взрыв бомбы.

Идея обить храм фальшь-брусом (разновидность вагонки – ред.) возникла у священника несколько лет назад. Он где-то видел такое в храме, а большинство людей поддержали. Поэтому сейчас уже завезли материалы, и начали работы.

«Мы были в Вийтишина (Владимир Вийтишин – архиепископ и митрополит Ивано-Франковский УГКЦ – ред.) с проектом, он благословил и поставил печать. Но все затянулось и упиралось в средства. Сейчас сессия выделила нам деньги на это», – рассказал прихожанин Михаил Новгородский.

Он объяснил, что стены хотят обшить фальш-брусом, чтобы выровнять. Сетует, что через щели в стенах зимой используют очень много газа.

Архитектор, начальник отдела охраны культурного наследия Владимир Идак выступил категорически против такой реконструкции. Говорит, что это тот случай, когда ничего не делать гораздо лучше, чем делать такое.

Он объясняет, что деревянная церковь – это как живое существо, которая также дышит. Поэтому закрывать лазейки нельзя. Дерево уже стабилизировалось и нашло свое место. Таким образом происходит циркуляция воздуха. Поэтому церковь уже так долго стоит. Этим нельзя пренебрегать. Если обить стены снаружи или изнутри плотными материалами, то прекратится или изменится циркуляция воздуха. Соответственно, это может обернуться нежелательными последствиями.