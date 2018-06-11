На Львовщине нашли крест-складень, датированный периодом XII-XIII века

Бригада реставраторов завершила работы по замене пола в храме Святой Параскевы в Буске и нашла старинную реликвию.

Во время выравнивания грунтового покрытия в алтарной части строители нашли складной литой бронзовый нагрудный крест-складень (т. зв. «энколпион»), предварительно датированный периодом 12-13 века, сообщает zik.ua.

Крест состоит из двух отдельных частей и предназначен для хранения священных реликвий – как правило, мощей святых.

Рельефно черненный энколпион с закругленными концами и набалдашником в виде граненой бусины содержит изображение распятия на лицевой пластине и вырезанного креста на обратной. Крест принадлежал, вероятно, священнику или другому духовному лицу, похороненному на территории старого прицерковного кладбища.

Для истории Буска эта находка имеет неоценимое значение. Поскольку является косвенным свидетельством того, что уже в XII веке здесь стоял храм Святой Параскевы.