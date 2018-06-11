Совет Церквей заявил, что в информационном пространстве обделена крупнейшая социальная группа Украины - верующие

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает, что в украинском информационном пространстве сегодня является обделенной самая большая социальная группа Украины – верующие люди.

Об этом говорится в открытом письме ВСЦиРО к Председателю Правления ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Зураба Аласании, сообщает Институт религиозной свободы.

Подобные замечания относительно односторонности или предвзятости Совет Церквей выразил также и в отношении других национальных телеканалах, которые проигнорировали в своих новостях Всеукраинский Ход в защиту прав детей и семей. Эта просемейная акция собрала 2 июня в центре Киева около 10 тысяч граждан.

“Такое сознательное умолчание не простительно Общественному вещанию, которое закрывает глаза на такие общественные акции в угоду то временной конъюнктуре, то диктату нетрадиционных меньшинств”, – отмечает Совет Церквей.

В письме ВСЦиРО отмечается, что общественное телерадиовещание обязано обеспечивать информационные потребности, в том числе и многомиллионной аудитории верующих граждан, которые являются исправными плательщиками налогов в государственный бюджет.

“Мы с сожалением вынуждены констатировать, что программная политика Общественного вещателя далеко не соответствует общественным ожиданиям и поставленным задачам”, – заявляет Совет Церквей.

Украинские церкви и религиозные организации ожидают, что Правление и Наблюдательный совет ПАО «НСТУ» обратят внимание на эти замечания и приложат усилия, чтобы исправить эту ситуацию ради реализации интересов многомиллионной аудитории верующих разных церквей и религиозных организаций.

Напомним, согласно статье 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях»: “Религиозные организации имеют право принимать участие в общественной жизни, а также использовать наравне с общественными объединениями средства массовой информации”.