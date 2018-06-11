В Facebook украинцев спрашивают, нарушается ли право на свободу вероисповедания в государстве

На официальной странице Центра информации Украинской Православной Церкви в Facebook начался опрос пользователей соцсети относительно обеспечения конституционного права на свободу вероисповедания.

Респонденты высказывают свое мнение, отвечая «да» или «нет» на вопрос: «нарушается ли в Украине право на свободу вероисповедания?». В комментариях под опросом есть возможность дать развернутый ответ на вопрос.

Напомним, в статье 35 Конституции Украины указано: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность».

Однако, как известно, на данный момент захваченными остаются около 40 храмов Украинской Православной Церкви. Идет активное вмешательство государства в церковную жизнь. Зафиксированы угрозы со стороны националистических организаций.