Опубликовано видео с высоты птичьего полета, как выглядела сгоревшая на Франковщине церковь
13:15, 11 июня 2018Общество
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На Франковщине сгорела церковь / dzerkalo.media
В селе Новицы дотла сгорела церковь.
По словам очевидцев, пожар разгорелся около двух часов ночи в понедельник, 11 июня, сообщают "Окна".
Храм расположен в селе Новица, Калушского района Ивано-Франковской области. Как и само село, этот храм является уникальным. Считают, что он является самым большим деревянным храмом Галичины, а то и всей западной Украины. Общая площадь стен - более 4 тыс. м. квадратных. Церковь построена под руководством отца Петра Соловия (1894-1963) стараниями и жертвенностью прихожан и освящена 19 августа 1938 года. На то время осуществить такое величие было не просто, ведь таких технологий, которые есть сейчас, на то время не было, все было сделано "голыми руками".
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