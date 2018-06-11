На Ивано-Франковщине сгорела 100-летняя церковь

В Ивано-Франковской области сгорела построенная почти 100 лет назад деревянная церковь.

Как сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, информацию о пожаре в селе Новица Калушского района спасатели получили ночью.

Горело здание церкви Преображения Господня УПЦ КП, построенное в 1921 году (церковь деревянная, памятник градостроительства и архитектуры местного значения).

К тушению пожара привлекались 8 единиц пожарно-спасательной техники, а также 28 человек. Никто из людей не пострадал. Пожарным удалось предотвратить возгорание одного вспомогательного здания возле церкви, одной колокольни и 5 расположенных вблизи жилых домов. Огнем уничтожено здание церкви общей площадью 250 кв. м. Причина возникновения пожара устанавливается.