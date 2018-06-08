В Галиче открылась выставка церковных изданий XVII-XX веков

В картинной галерее Национального заповедника «Древний Галич» 6 июня открылась выставка «Галицкие церковные старопечатные издания XVII-XX вв.», которая продлится до 7 июля.

Экспозиция была создана по результатам работы поисково-религиоведческого экспедиционного отряда работников научно-образовательного отдела и отдела фондов Национального заповедника «Древний Галич», сообщает «День».

Это событие организаторы приурочивают сразу к двум датам - 1120 лет со времен первого письменного упоминания о Галиче и 715 лет с момента создания Галицкой митрополии.

Основу экспозиции составляют церковно-богослужебные книги, иллюстрированные ренессансными и барочными гравюрами, авторства знаменитых мастеров-граверистов - монаха Илии, монаха Дорофея, Василия Ушакевича, Ефстафия Завадовского, Иосифа и Адама Гочемских. Среди них стоит выделить наиболее важные - Апостол 1639 года, Евангелие 1644 года (издание Михаила Слезки), Евангелии издательства Львовского братства 1670, 1690 годов и Почаевской лавры 1780 года. Также в коллекции имеются ценные издания Киево-Печерской лавры, Унивской лавры и Перемышльской кафедры.

«Идея создать такую выставку возникла еще два года назад во время экспедиции по храмам Галицкого района. Тогда один из священников, о. Василий Заверач, передал на хранение в заповедник два старопечатных издания - Евангелие 1670 года и Евангелие 1780 года. При детальном изучении сакральных предметов на страницах были обнаружены дарственные надписи начала XVIII и первой трети XIX в. соответственно. При этом первая надпись, как и сама книга, касались церкви, которая уже не существует (Св. Богоявления в Галиче на Залукве)», - рассказывает кандидат исторических наук, заведующий научно-образовательным отделом Национального заповедника «Древний Галич» Андрей Стасюк.

Основу экспозиции составляют церковно-богослужебные книги, иллюстрированные ренессансными и барочными гравюрами, авторства знаменитых мастеров-граверистов - монаха Илии, монаха Дорофея, Василия Ушакевича, Ефстафия Завадовского, Иосифа и Адама Гочемских. Среди них стоит выделить наиболее важные - Апостол 1639 года, Евангелие 1644 года (издание Михаила Слезки), Евангелии издательства Львовского братства 1670, 1690 годов и Почаевской лавры 1780 года. Также в коллекции имеются ценные издания Киево-Печерской лавры, Унивской лавры и Перемышльской кафедры.

"Идея создать такую выставку возникла еще два года назад во время экспедиции по храмам Галицкого района. Тогда один из священников, о. Василий Заверач, передал на хранение в заповедник два старопечатных издания - Евангелие 1670 года и Евангелие 1780 года. При детальном изучении сакральных предметов на страницах были обнаружены дарственные надписи начала XVIII и первой трети XIX в. соответственно. При этом первая надпись, как и сама книга, касались церкви, которая уже не существует (Св. Богоявления в Галиче на Залукве)», - рассказывает кандидат исторических наук, заведующий научно-образовательным отделом Национального заповедника «Древний Галич» Андрей Стасюк.

На официальном открытии выставки присутствовали жители Галича и гости города, в частности пел семинарский квартет «Путь» Ивано-Франковской духовной семинарии им. Священномученика Иосафата. Однако особым сюрпризом для посетителей стал приезд племянницы покойного Патриарха Любомира Гузара - Марии Рыпан, проживающей в Торонто. Пани Мария прочитала лекцию о родословной Гузаров, показав уникальные семейные фотографии, и представила четыре книги о Блаженнейшем, последняя из которых - «Найдорожча Мамусю!» (переписка Блаженнейшего Любомира с матерью), которая впервые была представлена на нынешнем киевском «Книжном Арсенале».