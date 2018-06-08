Таможенники задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти из Украины икону «Суздальские чудотворцы»
14:27, 08 июня 2018Общество
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Икона «Суздальские чудотворцы» / gorod.sumy.ua
Недавно на таможенном посту «Бачевск» правонарушители пытались пересечь украинско-российскую границу с культурными ценностями, на которые установлены ограничения на вывоз за границу.
В ходе осмотра транспортного средства, который следовал на выезд из Украины, выявили икону «Суздальские чудотворцы», сообщает GOROD.sumy.ua.
Гражданин Российской Федерации перевозил образ в салоне автомобиля среди личных вещей.
Обнаруженный предмет старины передали для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения, ведь находка может представлять культурную и историческую ценность.
На правонарушителя работники Сумской таможни ДФС составили протоколы о нарушении таможенных правил.
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