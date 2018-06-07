На Киевщине мужчина украл с колокольни два колокола, чтобы купить водку

В храме на Киевщине ограбили колокольню.

Как сообщает "2+2", один из похищенных колоколов изготовлен еще в 19 веке. Оказалось, что вор позарился на святое ради нескольких бутылок водки.

Один колокол, весом около 8 килограммов, церкви подарила прихожанка, другой – весом около 12 килограммов, – ценнее, он изготовлен еще в 19 веке. Оба исчезли с колокольни церкви ночью.

За последние четыре месяца мужчина уже трижды лазил на колокольню. Сначала украл языки колоколов и разного железа на почти 45 килограммов, а затем добрался и до главной добычи.

"Люди сейчас такие, которые смотрят совсем иначе на эти вещи, для них нет ничего святого", - сказал отец Любомир, настоятель Свято-Успенской церкви пгт. Барышевка.

Священник и прихожане уже и не надеялись, что услышат знакомый перезвон. Впрочем, через несколько дней получили от полиции благую весть – нашли похищенное. Злоумышленник сдал колокола на металлолом, чтобы купить себе водки.

"Оперативным путем было установлено, что кражу данных вещей из помещения колокольни совершил местный житель, который в настоящее время нигде не работает. В своем правонарушении искренне кается, активно способствует раскрытию преступления", - сказал Василий Шум, следователь Барышевского отделения полиции.

Колокола не повреждены, их вернут в храм. За свою добычу мужчина получил лишь 700 гривен. За это преступление похититель может сесть за решетку на шесть лет.