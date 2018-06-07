На Хмельнитчине задержали мужчину, который украл из часовни и сдал на металлолом церковную утварь

На Хмельнитчине полицейские задержали мужчину, который обворовал часовню.

Об этом информирует СК ГУНП в области, сообщает "Depo.Хмельницкий".

33-летний ранее судимый житель Дунаевецкого района проник в часовню и похитил оттуда церковную утварь - кадило и детали подсвечника, которые в дальнейшем сдал на пункт приема металлолома.

Кроме того, выяснилось, что он уже неоднократно совершал мелкие кражи денег с этой же часовни, однако священник жалел его и никому об этом не сообщал. На этот раз злоумышленник похитил церковную утварь - латунное кадило и детали подсвечника. В дальнейшем все похищенное он сдал на пункт приема металлолома в Дунаевцах за 300 гривен. Полицейским удалось изъять и вернуть указанные вещи.

Злоумышленника разыскали в местном лесу, где он даже успел оборудовать себе летнее жилье.

Материалы уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, с обвинительным актом уже направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.