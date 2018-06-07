На YouTube презентовали медиапроект «Вера в большом городе»

На канале YouTube сегодня состоится презентация медиапроекта издательства «Никея» «Вера в большом городе».

Режиссер Валерия Гай Германика приглашает на разговор о том, как проживать с верой в Бога каждый день своей жизни, сообщает издательство.

Её героями станут люди разных профессий, для которых вера - это не мода или предубеждение, а духовный поиск в современном мире мегаполиса.

Проект «Вера в большом городе» адресован аудитории, интересующейся религией. Его цель - рассказать о возможности перерождения личности в вере и с Богом, помочь преодолеть предрассудки и сделать первые шаги к Церкви для того, чтобы жить по вере в ритме современного города.

О том, как совместить активную жизнь и христианскую веру, расскажут представители мира селебрити, «лидеры мнений» из среды бизнеса, медиа, мира искусства, состоявшиеся в своей профессии люди, для которых работа стала служением и миссией в светском пространстве.

Германика - режиссер фильмов и сериалов "Все умрут, а я останусь", "Школа", "Краткий курс счастливой жизни".