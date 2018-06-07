Во Львове отреставрируют крышу костела XVII века

Во Львове отреставрируют крышу храма Климентия Шептицкого (костела Казимира).

Управление охраны исторической среды львовского горсовета 4 июня подписало соглашение с подрядчиком о выполнении работ, сообщает Zaxid.net.

ООО «Арка-Пик» должен выполнить все работы за 4,171 млн грн. В частности, во время реставрации восстановят перекрытия, деревянную часть крыши, а наиболее поврежденные элементы заменят. Кроме того, во время ремонтных работ обустроят новое покрытие на чердаке, отреставрируют покрытие колокольни и малого храмового колокола. Завершить все работы по реставрации крыши должны до конца 2019 года.