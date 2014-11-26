Можно ли верить современным СМИ? - доцент Киевской духовной академии

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации, имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Огромные возможности, которые открыла человечеству информационная эра, таят в себе скрытые угрозы духовной и физической безопасности. О том, как правильно обращаться с информацией сайт БФ «Фавор» спросил у доцента Киевской духовной академии архимандрита Сильвестра (Стойчева).

— Современные информационные баталии существенно изменили личность человека. И часто эти изменения далеко не в лучшую сторону. Но это не значит, что христианин должен полностью отрешиться от современного информационного потока. Мы должны понимать, что миссия христиан первых веков свидетельствовать о Воскресшем Христе никуда не делась и не испарилась за почти два тысячелетия. Сегодня также много людей, которых не коснулась истина Евангельского повествования. Много и тех, кто сомневается — все это создает огромное миссионерское поле для нашей Церкви. Другой вопрос как эту миссию осуществлять в условиях современного информационного поля. Церковь должна делать все, чтобы ее голос звучал и имел вес в обществе. Именно голос Церкви в информационном потоке должен быть островом спасения.

Если же рассуждать о частном, личном подходе к поиску и анализу информации, стоит всегда осознавать цель этого процесса. Просматривать новостной поток мы должны с целью четкого понимания той ситуации и тех реалий в которых живем, чтобы быть готовыми ответить на те вызовы, которые перед нами сегодня стоят. Чтобы не впасть в депрессию от всего того, что подается нам современными СМИ, нужно использовать критический подход. Понятие «объективности» информации в современной мире стало довольно относительным. Поэтому нужно обращать внимание не столько на информационные сообщения, сколько на тенденции, которые они создают. Мне кажется, что это самое главное, что нужно учитывать при работе с информацией: видеть последствия, которая ею создаются.

Чтобы не быть обманутым нельзя полностью доверять всему тому, что мы сегодня слышим, видим и читаем. В мире средств массовой информации всегда нужно обращать внимание на авторитет издания, его историю и основные принципы, которых оно придерживается. Но и это не гарантирует нахождение на 100% правдоподобных источников. Следует понимать, что редакционная политика любого издания зависит от очень многих факторов, которые влияют на работу издания: финансовых, административных, юридических и т.д.

Получить более-менее адекватную картину реальности, можно только в внимательно вдумываясь в каждый аргумент, каждый тезис. В конце концов, нужно понять, что эту картину формируем мы сами. Знаете, есть люди, которые с большой охотой верят всему плохому, что говорится о Церкви, о епископах о священниках, и они же очень неохотно верят чему-то хорошему о Церкви. Их отрицательное отношение к церковному миру подпитывается некоторыми СМИ. Они им верят, потому что хотят верить. Но если разобрать, что называется по косточкам, некоторые репортажи и публикации, то здравомыслящий человек увидит там массу нестыковок, подмену понятий, манипуляцию аргументами и фактами. Это форма лукавства. Но мы не должны его бояться. Главное, чтобы наш ум был чист и способен различить правду от ее суррогатов.

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