В Facebook украинцев спрашивают, нужен ли «Марш равенства» в Украине

На официальной странице Центра информации Украинской Православной Церкви в Facebook начался опрос пользователей соцсети по поводу проведения в столице «Марша равенства».

Желающие могут высказать свое мнение, отвечая «да» или «нет» на вопрос: «Есть ли необходимость проводить «Марш равенства» в Украине?». Также есть возможность дать развернутый ответ на этот вопрос в комментариях под опросом.

В Киеве 17 июня представители ЛГБТ в четвертый раз планируют пройти «Маршем равенства». Организаторы гей-парада ожидают около 5 тысяч участников.

В прошлом году, несмотря на обращение Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к представителям власти с просьбой не допустить проведения «Марша равенства», он все же состоялся в столице.