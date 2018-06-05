Сенцов все же решил согласиться на встречу с архиепископом УПЦ КП
01:20, 05 июня 2018Общество
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Украинский политзаключенный Олег Сенцов решил согласиться на встречу с архиепископом УПЦ КП Климентом.
Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан.
"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала она в Facebook.
В заявлении Сенцова, обнародованном на сайте "Голос Крыма", говорится, что у него неожиданно возникла необходимость исповедоваться, и он просит допустить к нему Климента.
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