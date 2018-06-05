Родные Сенцова возмущены навязчивым желанием архиепископа УПЦ КП встретиться с ним в колонии

00:17, 05 июня 2018
Общество
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Сенцов Олег Фото: скриншот

Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook, сообщает liga.net.

На сайте УПЦ КП сообщается, что глава УПЦ КП Филарет подписал письмо к начальнику колонии, в котором просит предоставить возможность архиепископу встретиться с Сенцовым "для выполнения пастырских обязанностей".

Климент отбыл на российский Ямал, где находится колония, в которой содержится режиссер, сообщили в УПЦ КП.

Вместе с тем, по словам сестры Сенцова, с представителями УПЦ была договоренность о том, что перед поездкой архиепископа она уточнит у брата, хочет ли он этой встречи.

"Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?" – пишет Каплан.

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