Родные Сенцова возмущены навязчивым желанием архиепископа УПЦ КП встретиться с ним в колонии

Политзаключенный Олег Сенцов отказался от встречи с архиепископом Симферопольским и Крымским УПЦ КП Климентом.

Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook, сообщает liga.net.

На сайте УПЦ КП сообщается, что глава УПЦ КП Филарет подписал письмо к начальнику колонии, в котором просит предоставить возможность архиепископу встретиться с Сенцовым "для выполнения пастырских обязанностей".

Климент отбыл на российский Ямал, где находится колония, в которой содержится режиссер, сообщили в УПЦ КП.

Вместе с тем, по словам сестры Сенцова, с представителями УПЦ была договоренность о том, что перед поездкой архиепископа она уточнит у брата, хочет ли он этой встречи.

"Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?" – пишет Каплан.