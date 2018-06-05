О влиянии Афона на культуру Киевской Руси говорили на форуме в Киево-Печерском заповеднике

Вопрос влияния афонского древнерусского монашества на формирование духовности и культуры Киевской Руси рассмотрели на международной конференции «Церковь – наука – общество: вопросы взаимодействия», которая началась состоялась в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Работа конференции продлилась пять дней, с 29 мая по 2 июня. Помимо Киева, выездные секционные заседания прошли также в Вышгороде, Чернигове и Нежине.

Всего в рамках работы конференции состоялось семь тематических секционных заседаний: «Христианская церковь в Европе от Раннего Средневековья до Нового времени: интердисциплинарные исследования»; «Украина и Балканы: межкультурные связи (к 1030-летию Крещения Руси»)»; «Археологические исследования памятников церковной древности»; «Церковная археология Левобережной Украины»; «Исследование и сохранение христианских памятников: теория и практика»; «Письменные источники по истории христианской церкви: выявление, исследование, сохранение»; «Христианская церковь в XIX — начале ХХ в.: источники, история и историография». Последняя секция была проведена в Киевской духовной академии и семинарии УПЦ.

Организаторами конференции выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Институт археологии НАН Украины, Центральный государственный исторический архив Украины, Киевская духовная академия и семинария УПЦ, Институт истории Академии им. Яна Длугоша в Ченстохове (Польша), Университет им. Адама Мицкевича в Познани (Польша) и др.