Украинцы продолжают обсуждать тему создания Единой Поместной Церкви - мнения в Фейсбук

Центр информации Украинской Православной Церкви продолжает изучать общественное мнение по вопросу создания в стране Единой Поместной Церкви.

По состоянию на 4 июня, спустя почти три недели после начала опроса, размещенного на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук, большинство участников по-прежнему не разделяют инициативу Президента Украины о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

На вопрос «Объединит ли украинский народ создание единой поместной церкви?» отреагировали отрицательно 826 человека, утвердительно ответили 107 человек. При этом многие высказали свою позицию в комментариях.

Светлана Кравчук пишет: «Конечно, нет. Церковь у нас вне политики. Какое отношение имеет гарант государства к религии?!».

Высказывают свою точку зрения и представители духовенства.

Архимандрит Вениамин считает: «Каждый должен заниматься своим делом. Кухарка не может управлять страной, а президент не может управлять Церковью. Целиком и полностью судьба Церкви лежит в руках ее Главы - Бога, но никак не в руках политиков!».

«Человек должен отойти в сторону и предоставить решение проблемы Самому Богу, иначе нас ждут как минимум две опасности - честные и открытые люди могут сами уйти в новый раскол, а религиозные безбожники-политики войдут в наши ряды со всеми вытекающими отсюда последствиями...», - рассуждает Сергей Аракелов.

«Президент пусть решает другие проблемы обнищавшего украинского народа. Людям в душу нельзя лезть, это святое и сокровенное. Душа принадлежит Господу Богу, а не президенту или ВРУ, ни Филарету, ни Варфоломею», - уверена Надежда Бубовенко.

«Никогда... Это только больше разделит. Там, где нет мира и единодушия в вопросах - не стоит пытаться напором решать их. Нужно время. Многие примеряют светские мерки ЕПЦ для Украины, а духовной мыслью не утруждают себя. Не будет из этого добра!», - уверена Алена Оле.

Ольга Иванчов призывает прислушаться к голосу разума. «Так сложилось, что страна наша – многонациональная, мы имеем несколько конфессий! И жили мы дружно потому, что уважали друг друга, и в дальнейшем так и будет, потому что мы умные люди. Кто-то хочет рассорить народ, не дадим такой возможности! Нам нужно и дальше уважать друг друга, идти вперед, не обращая внимания на провокации. Поверьте, нам Бог поможет».

«Эту страну объединит только Воля Божья, покаяние и любовь к ближнему», - убежден Дмитрий Волашевич.