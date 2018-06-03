В Киеве более 10 тысяч человек прошли маршем в защиту прав детей и семей (фото) укр.

Понад 10 тисяч людей пройшлися центральними вулицями столиці, щоб заявити про необхідність системної реформи державної сімейної політики.

Всеукраїнська Хода на захист прав дітей і сімей пройшла у суботу, 2 червня, від Софійської площі через Майдан Незалежності і до Верховної Ради. Це вже третя подібна акція, організована за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, повідомляє Інститут релігійної свободи.

За різними оцінками до Ходи долучилося від 7 до 12 тисяч людей. Цього року Хода відбувалася під гаслом: «Щаслива родина – здорова Україна!» та мала на меті звернути увагу суспільства та влади на моральні і духовні основи сім’ї та шлюбу як союзу чоловіка і жінки, необхідні для гармонійного виховання та здорового розвитку дітей.

У Ході взяли участь глави та повноважні представники Римсько-Католицької Церкви, УПЦ Київського Патріархату, Української греко-католицької церкви, Української Православної Церкви, Української автокефальної православної церкви, Всеукраїнського Союзу Церков ЄХБ, Української Церкви християн віри євангельської, Української Християнської Євангельської Церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Української Вільної Церкви християн євангельської віри, Духовного управління мусульман України, Німецької євангелічно-лютеранської церкви України, а також глави і представники інших церков, у тому числі з інших областей України.

Учасники Ходи поширювали інформаційні флаери, в яких наголошувалось на необхідності підвищення рівня державної сімейної політики з метою об’єднання зусиль влади і громадськості для підготовки молоді до подружнього життя і відповідального батьківства, вирішення демографічної кризи та популяризації усиновлення сиріт, реагування на проблематику абортів і домашнього насильства.

Хода завершилася біля Верховної Ради подячною промовою голови Оргкомітету Ходи єпископа Римсько-Католицької Церкви Віталія Кривицького та спільною піснею-молитвою за Україну.

Варто відзначити, що згідно останніх соціологічних досліджень 98,6 % українців поставили сім’ю на перше місце своїх життєвих пріоритетів. Водночас сім’я є найбільшою цінністю для українців серед усіх інших соціальних і особистих благ (дані Центру Разумкова).

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій утворена у грудні 1996 року як міжконфесійна інституція з метою об'єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України і координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами. Рада Церков є найбільшою інституцією громадянського суспільства, адже представляє біля 95 % усіх релігійних організацій України.