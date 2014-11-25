Во время артобстрела в Донецке снарядом сбило с церкви крест

В ночь с 24 на 25 ноября Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу. В соцсетях появились фотографии, на которых запечатлены последствия арт-удара.

Снарядом снесло купол церкви Петра и Павла, выбиты стекла в храме, повреждены трамвайные рельсы по улице Куйбышева. СТО, которая находится через дорогу от церкви, почти полностью уничтожена.

"Обстрел начался вечером, почти сразу же в нашем микрорайоне выключились свет и отопление. Правда, к утру снова подключили. Грохотали взрывы несколько часов, было такое ощущение, что вот-вот попадут в нашу пятиэтажку. Нам оставалось только молиться. Очень страшно, до сих пор не могу прийти в себя", - рассказала ZN.UA пенсионерка Галина Яковлевна, которая живет в доме недалеко от церкви.