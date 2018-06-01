На Закарпатье в храме 17 века при ремонте обнаружили старинные росписи

В селе Среднее Водяное, на Закарпатье, в храме УГКЦ в честь Святого Николая, которую датируют XVII веком, при проведении внутренних работ были обнаружены неизвестные ранее настенные росписи.

Церковь является памятником деревянной архитектуры Закарпатья, сообщает uzhgorod.net.ua.

Несколько лет назад благодаря благотворителям удалось заново перекрыть гонтом храм. Еще до недавнего времени церковь была действующей, пока греко-католики построили в селе в 1994 году новую большую каменную церковь Петра и Павла. Но и сейчас раз в год в древнем храме проводят богослужения.

В этом же селе есть еще одна старая деревянная церковь, которая принадлежит УПЦ. Обе достопримечательности архитектуры сохранены в хорошем состоянии.