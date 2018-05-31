Религиоведа Юрия Решетникова наградили орденом преподобного Иова Почаевского

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия награду Юрию Решетникову вручил Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 30 мая. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. По случаю 50-летнего юбилея заместителя председателя Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями и религиозными организациями при Министерстве образования и науки Украины Решетников Юрий награжден орденом преподобного Иова Почаевского III степени.

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