В Днепре власть и духовенство говорили на круглом столе о 1030-летии Крещения Руси

В конференц-зале Днепропетровской областной государственной администрации 29 мая состоялся круглый стол на тему: «Крещение Киевской Руси-Украины: история и современность» с участием архиереев и священников Украинской Православной Церкви Днепропетровщины.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за круглым столом собрались представители областной власти, духовенства и общественности для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с историей и современностью.

Участниками пленума стали митрополит Ириней, митрополит Ефрем, архиепископ Владимир, архиепископ Евлогий, а также духовенство УПЦ. Иерархи Днепропетровской области выступили с докладами на тему форума.

В завершение работы круглого стола камерный хор “Cantabile” исполнил произведение схиархимандрита Серафима Битбунова «Святый Боже» на арамейском языке.

Перед началом работы мероприятия участникам была представлена тематическая выставка работ петриковских мастеров.

«Крещение Киевской Руси-Украины будет оставаться вечно значимым событием в истории славянских народов, ведь именно это событие, произошедшее в 988 году от Рождества Христова, стало основой для всей дальнейшей истории Руси и для формирования духовных и нравственных принципов, и устоев нации», - подчеркивают в пресс-службе епархии.