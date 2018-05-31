В Мариуполе начались раскопки входа в подземелье: ищут старинную церковь (видео)

Группа мариупольцев, допущенная в запретную зону реконструируемого Театрального сквера, начала раскапывать вход в старую подземную сеть коммуникаций. По информации краеведов, есть возможность найти фундамент храма, построенного в 1897 году.

Начальник УКС Мариуполя Галина Шейченко, курирующая проведение работ по реконструкции объекта, рассказал, что под слоем грунта в зелёной зоне сквера найдены элементы кладки, сообщает MRPL.CITY.

«В настоящее время ведутся раскопки церкви, которая здесь была. В будущем место раскопок облагородят, поместят под стекло, чтобы жители города видели свою историю», - подчеркнула Галина Шейченко.

Мариупольский краевед Николай Шевченко, возглавляющий раскопки, уточнил, что объект раскопок был обнаружен в процессе реконструкции сквера. Работы по изучению кирпичной кладки и поиску артефактов ведутся группой энтузиастов. Консультации в процессе осуществляют специалисты краеведческого музея.

«Где-то в этом районе находилась церковь Марии Магдалины, но мы не можем узнать точно где, поскольку эта площадь была не один раз перестроена», - сообщил волонтёр.

Он уточнил, что раскопки – часть поисковой работы, связанной с установлением возможного расположения храма.

По информации историков, в 1862 году на месте старой разобранной от ветхости церкви был заложен храм во имя святой Марии Магдалины, святого Иоанна Крестителя и Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство его шло тридцать пять лет, а богослужение начались после освящения в 1897 году. В 30-годы прошлого века храм был разрушен.