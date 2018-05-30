В Одесской области на поле, где в 17 веке казаки рaзгромили тaтaр, устaновили крест

Памятный знак в виде каменного казацкого креста установили на днях в селе Ивашков Кодымского района Одесской области.

Как сообщает "Думская", он отмечает место так называемой первой битвы на Кодыме - 27 октября 1693 года 7 тысяч казаков под предводительством правобережных полковников Семена Палия и Андрея Абазина, полковника переяславского Ивана Мировича и конноохотного Пашковского разбили здесь крымско-ногайское войско, шедшее на Киев.

Татары имели значительное численное превосходство и весь день штурмовали укрепленный казацкий лагерь, но взять его так и не смогли. Ночью Палий приказал запрудить Кодыму, и утром речные воды хлынули на стан врага. Ногайцев охватила паника, и тут им в тыл ударили казаки.

Памятный знак весит 2,5 тонны. Скульптор работал над ним три недели.