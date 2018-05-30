Во Львове задержали двух мужчин, которые пытались украсть металл с колокольни храма УГКЦ

Во Львове во вторник, 29 мая, задержали двух злоумышленников, которые пытались похитить металл с колокольни храма Пресвятой Богородицы Владычицы Украины УГКЦ.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Львова.

«Люди доставлены в районный отдел полиции. Будут проводиться следственные действия, ведь в этом районе имело место очень много случаев кражи металла, в частности решеток дождеприемников», - рассказал Иван Лозинский, председатель Лычаковского района.