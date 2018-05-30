В центре Киева 2 июня для проведения шествия в защиту прав детей и семей ограничат движение транспорта

В центре Киева 2 июня с 11.00 до 12.30 могут ограничить движение транспорта из-за проведения Всеукраинского шествия в защиту прав детей и семей.

Подписано соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба КГГА.

Шествие стартует в 11.00 по маршруту: Софийская площадь – Владимирский проезд – ул. Михайловская – Майдан Независимости – аллея Героев Небесной Сотни – ул. Институтская – ул. Шелковичная – ул. Михаила Грушевского – площадь Конституции. Возле Верховной Рады завершение события запланировано на 12.30 - 13.00.

Монтаж и демонтаж конструкций и оборудования, необходимого для проведения мероприятия, будет осуществляться 2 июня: на Софийской площади – с 06.00 до 09.45 и с 11.00 до 15.00, на площади Конституции – с 08.00 до 12.00 и с 13.15 до 16.30.

Организатор должен обеспечить разработку, согласование с Управлением патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции и представление на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схемы организации дорожного движения на время проведения мероприятия.

В случае необходимости будет ограничено движение всех видов транспортных средств по указанному маршруту 2 июня с 11.00 до 12.30, о чем будет сообщено дополнительно.