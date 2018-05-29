Мужчина "заминировал" церковь на Березняках, чтобы сорвать богослужение

В Киеве на горячую линию полиции 27 мая, в день Троицы, поступил анонимный звонок о том, что храм в честь Рождества Христова Украинской Православной Церкви на ул. Шумского (Березняки) заминирован.

Как сообщает Центр информации УПЦ, по данным ГУ Нацполиции Киева, прибывшие на место правоохранители обследовали здание, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

Злоумышленника, оставившего сообщение о минировании храма, нашли в течение часа. Им оказался 28-летний уроженец Сумской области, уже имевший проблемы с законом. Нарушитель задержан. За ложное сообщение о минировании ему грозит до шести лет лишения свободы.

По мнению настоятеля храма протоиерея Василия Беляка, ложная информация о минировании – не что иное, как провокация с целью сорвать богослужение.

Соответственное заявление было в тот же день передано в Днепровский райотдел полиции.