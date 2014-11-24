В Москве более 253 тысяч человек посетили выставку «Православная Русь. Моя история. Рюриковичи»

В Москве завершила работу выставка «Православная Русь. Моя история. Рюриковичи».

За 20 дней проведения выставки ее посетили 253348 человек. На просмотр экспозиции каждый посетитель тратил от 1,5 до 4 часов и делал 1235 шагов, — сообщает Патриархия.Ru

Несмотря на то, что выставка «Моя история. Рюриковичи» в этом году закрывалась на два часа раньше (в 22.00), чем в прошлом году выставка «Моя история. Романовы», и работала на один день меньше, количество посетивших ее гостей практически приблизилось к показателям прошлого года: 20 рабочих дней (240 часов), 1 продление экспозиции, средняя проходимость 12,7 тысяч человек в день. В 2013 году экспозицию «Моя история. Романовы» посетило более 300 тысяч человек, то есть в среднем 15 тысяч посетителей в день, что практически беспрецедентно для выставочных событий.

С первых же дней выставки она привлекла огромный интерес, в связи с чем и была продлена до 23 ноября. Чтобы попасть в выставочный зал, люди были готовы стоять в очереди по несколько часов. В среднем ожидание в очереди составляло 1,2 часа. В зависимости от дня недели и времени суток для прохода на выставку требовалось от часа до двух, однако в выходные посетители ожидали и по 3 часа.

Ежедневно для студентов, школьников и посетителей проводилось более 80 экскурсий. За время работы выставки силами 80 экскурсоводов было проведено более 1600 экскурсий.

На период проведения выставки-форума «Православная Русь. Моя история. Рюриковичи» из Троице-Сергиевой лавры в ЦВЗ «Манеж» была принесена чтимая икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его святых мощей, которая в год 700-летия великого русского святого, приносилась во все епархии и митрополии Русской Православной Церкви.

Вечером 23 ноября в ЦВЗ «Манеж» перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского был совершен торжественный молебен, после чего святыня вернулась в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

В период проведения выставки посетителей ждала насыщенная программа форумных мероприятий: конференции, презентации книг, круглые столы, специальный кинопоказ лучших отечественных фильмов.

Правмир