Киевские священники присоединились к акции по случаю Дня донора

Вчера, 25 мая, духовенство Деснянского благочиния Восточного киевского викариатства УПЦ приняло участие в мероприятии, посвященном Дню донора.

Более ста доноров-деснянцев пришли к Центральной поликлинике Деснянского района, чтобы сдать кровь и спасти жизни сотен больных людей, раненых бойцов АТО. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

Организаторы акции – Деснянская районная организация Общества Красного Креста Украины и Управление охраны здоровья Деснянского района, председатель Деснянской райгосадминистрации Геннадий Заболотный.

На первом этаже поликлиники был развернут пункт забора крови. В фойе проходила регистрация участников, которые потом проходили к медицинским кабинетам, где сдавали кровь. Сдавая кровь, доноры одновременно обследовались на СПИД, сифилис и гепатиты.

После сдачи крови люди имели возможность пообщаться со священнослужителем на душеспасительные темы, а также доноров ждал чай с печеньем, вино, конфеты и шоколад, которыми обеспечили участников настоятели Свято-Троицкого храма протоиерей Димитрий Григорак и храма в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» протоиерей Василий Герелюк.