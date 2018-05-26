Сегодня, 26-го мая, на Закарпатье открыли памятник выдающемуся фольклористу и историку Юрию Венелину.

По приглашению представителей власти архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор с духовенством епархии в селе Тибава Свалявского района, совершил чин освящения памятника Юрию Ивановичу Гуце-Венелину (1802-1839), выходцу села, известному болгарскому историку, археологу, лингвисту и фольклористу. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

На историческое событие собралось большое количество закарпатцев, священнослужителей и представителей медиа.

Владыка Феодор обратился к присутствующим со словом поздравления и отметил архиважное значение увековечивания личностей, оставивших след для потомков.

В рамках торжественных празднований состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная дню славянской культуры и письменности “Славянский мир: Ю.И. Гуца-Венелин”.

Посвящено мероприятие – 215-й годовщине со дня рождения выдающейся личности.

Юрий Венелин (настоящее имя Георгий Гуца; 22 апреля 1802, Тибава, Закарпатье - †25 сентября 1839, Москва - украинский историк, филолог, этнограф, фольклорист и медик. Один из основоположников славяноведения в Украине.

Родился на Закарпатье в семье священника, учился в Ужгородской духовной семинарии, на философском факультете Львовского университета, Московской медицинской академии. Слушал лекции в высших учебных заведениях Венгрии.

Работал в Московском военном госпитале. Был членом Общества истории и древностей российских при Московском университете.

Исследователь истории болгар, даков. Один из основателей российской болгаристики (автор первой «Грамматики современного болгарского языка»).

Умер в 37-летнем возрасте в Москве в абсолютном обнищании. Уже после его смерти увидели свет «Влахо-болгарские или дако-славянские грамоты», «Грамматика нынешнего болгарского наречия».

На могиле Ю. Венелина в Даниловом монастыре в Москве болгары установили памятник с надписью: «Он первый напомнил миру о забытом, но некогда славном и могущественном племени болгар и пламенно желал видеть его возрождение».