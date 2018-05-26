В Киеве неизвестные распылили газовый балончик в храме УПЦ КП

Вечером в пятницу, 25 мая, в помещении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) на улице Пушкинской в столице двое неизвестных распылили слезоточивый газ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве, правоохранители разыскивают нарушителей, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "хулиганство".

В полиции отметили, что два человека вбежали в помещение и применили газовый баллончик. Пострадала служительница церкви. Патруль выехал по адресу и опросил свидетелей происшествия.

Сообщение зарегистрировали в Журнале единого учета Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.