В Андреевской церкви завершили реставрацию двух икон XVIII века

Андреевскую церковь в Киеве откроют для посетителей через год. Глобальный государственный проект реставрации Андреевской церкви начался в 2011 году с укрепления и стабилизации склона, фундаментов 250-летней постройки.

Как передает «Вечерний Киев», в прошлом году мастера «зашли» в середину храма, где выполняются штукатурные работы, очистка иконостаса, живописи, деревянных деталей кафедры.

"Работа продолжается уже 14 месяцев, и сейчас специалисты завершили реставрацию многих шедевров. В частности, - двух икон из иконостаса Андреевской церкви «Преображение» и «Покров» XVIII века. (холст, масло) и реставрацию входной двери в ризницу и диаконник", -объясняет руководитель реставрационной мастерской заповедника Анатолий Остапчук.

Всего внутренние интерьеры храма имеют 71 икону. Часть из них уже реставрировали.

"А начиналось все прошлой весной с того, что мы сняли со стены стопятидесятикилограммовую картину «Проповедь Апостола Андрея», подаренную Киеву художником Платоном Бориспольцем. Потому, что старинное полотно уже не держалось на подрамнике и нужна была срочная реставрация. Мы тогда впервые за 155 лет сняли эту громадную работу со стены церкви. Напомню, что эта картина на религиозную тематику интересна еще и тем, что у одного персонажа на ней – лицо Тараса Шевченко", - рассказал Остапчук.