В Никополе пьяные мужчина и женщина устроили дебош в храме УПЦ КП

В четверг в Никополе неадекватный мужчина и женщина ворвались в Храм в честь павших воинов - защитников Украины св. прав. Петра Калнышевского УПЦ КП.

Мужчина в спортивном костюме был изрядно пьян, нецензурно ругался в адрес священнослужителей и украинских военных. Затем он упал на колени перед иконами и немного полежал, сообщает «Днепропетровская Панорама».

После мужчина эмоционально начал кричать на всю церковь, далее он взял под руку свою также не трезвую спутницу, и они удалились.

Примечательно, что через спортивную кофту у мужчины явственно проступает какой-то квадратный объект, который он спрятал за пазухой. Что это было – неизвестно.

"Он угрожал моим монахам. Прибыл с пьяной женщиной. Наши работники пытались его успокоить, но он не хотел слышать их. В полицию не обращались, а только молимся, чтобы Господь вразумил безумного, ведь он был пьян, им владели бесы", - прокомментировал ситуацию благочинный Никополя и района УПЦ Киевского Патриархата - иеромонах Меркурий (Скороход).

В сети проделки "Бонни и Клайда" уже набрали множество просмотров и никопольчане призывают идентифицировать эту парочку.