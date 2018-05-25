Киевские пенсионеры и малоимущие получили помощь от Кафедрального собора УПЦ

19:55, 25 мая 2018
Общество
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Киевские пенсионеры и малоимущие получили помощь от Кафедрального собора УПЦ  / sobor.in.ua

Сегодня, 25 мая, накануне Троицкой родительской субботы, работники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с неравнодушными киевлянами организовали выдачу продуктов питания для пожилых людей.

По благословению епископа Бородянского Варсонофия на территории строящегося собора у часовни благоверного князя Ярослава Мудрого социальные работники и волонтеры раздавали всем нуждающимся продуктовые наборы, в котором была гречка, рыбные консервы, сливочное масло, пирожки, пряники. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

/ sobor.in.ua

Напомним, что территория Кафедрального собора служит открытой площадкой, на которой осуществляется социальная помощь для неимущих людей. И она открыта для всех, кто желает каким-либо образом участвовать в деле милосердия.

/ sobor.in.ua

Одним из направлений работы социального отдела является ежедневная выдача хлебобулочных изделий неимущим. Обычно это свежая выпечка (пирожки) или дополнительные продуктовые наборы к праздникам.

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