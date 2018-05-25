Киевские пенсионеры и малоимущие получили помощь от Кафедрального собора УПЦ

Сегодня, 25 мая, накануне Троицкой родительской субботы, работники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с неравнодушными киевлянами организовали выдачу продуктов питания для пожилых людей.

По благословению епископа Бородянского Варсонофия на территории строящегося собора у часовни благоверного князя Ярослава Мудрого социальные работники и волонтеры раздавали всем нуждающимся продуктовые наборы, в котором была гречка, рыбные консервы, сливочное масло, пирожки, пряники. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Напомним, что территория Кафедрального собора служит открытой площадкой, на которой осуществляется социальная помощь для неимущих людей. И она открыта для всех, кто желает каким-либо образом участвовать в деле милосердия.

Одним из направлений работы социального отдела является ежедневная выдача хлебобулочных изделий неимущим. Обычно это свежая выпечка (пирожки) или дополнительные продуктовые наборы к праздникам.