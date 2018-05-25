Во Львове разыскивают мужчину, который обокрал храм УГКЦ

Во Львове разыскивают вора, который похитил деньги из недостроенного храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии УГКЦ.

Об этом сообщает 032.ua.

Как написал в соцсетях львовянин Олег Пыжей, две недели назад неизвестный вынес значительную сумму денег из церкви, а уже 23 мая он не побрезговал совершить кражу во второй раз.

Строительство храма святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии стартовало в октябре 2015 года и продолжается по сей день.