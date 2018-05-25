На месте массовых расстрелов жертв сталинских репрессий под Полтавой пройдут памятные мероприятия
07:38, 25 мая 2018Общество
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На месте массовых расстрелов под Полтавой пройдут памятные мероприятия / pravoslavie.poltava.ua
В Полтаве отметят 80-тую годовщину массового расстрела полтавского духовенства.
В Субботу, 2 июня, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп совершит панихиду на месте расстрела Полтавских священнослужителей и других невинно убиенных жертв Сталинской власти в урочище Трибы у Мемориала памяти жертв политических репрессий ХХ века. Об этом сообщается на сайте Полтавской епархии УПЦ.
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