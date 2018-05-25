«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к Троице

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к празднику Святой Троицы назначила 15 дополнительных поездов и три дополнительных рейса графиковых поездов.

Всего на пиковые даты с 25 по 29 мая компания назначила 15 дополнительных поездов в популярных направлениях.

В частности, дополнительный поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 25, 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится в рейсы 25 и 28 мая. Отправление из Киева в 23:31 и прибытие в Киев в 5:43. В обратном направлении отправление из Львова в 23:00 и прибытие в Киев в 5:18.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 25 и 28 мая. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится о 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 207 Киев - Ужгород будет отправляться из Киева 25 и 27 мая в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. В обратном направлении будет отправляться из Ужгорода 26 и 28 мая в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправляться из Киева 25 и 27 мая в 15:14 и прибудет в Рахов в 06:56. В обратном направлении отправится из Рахова 26 и 28 мая в 17:44 и прибудет в Киев 9:22.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 27 мая. Отправление из Киева в 6:06 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 151 Киев - Херсон будет курсировать 28 мая. Отправление из Киева в 08:00 и прибытие в Херсон в 18:57. В обратном направлении отправление в 09:30 и прибытие в 19:16.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса осуществит рейсы 28 мая. Отправление из Киева в 7:38 и прибытие в Одессу в 18:15. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в Киев в 20:37.

Поезд № 164/163 Киев - Харьков осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 6:52 и прибытие в Харьков в 15:03. В обратном направлении отправление в 12:49 и прибытие в 21:00.

Поезд № 242 Кременчуг - Киев отправится из Кременчуга 25 мая в 9:15 и прибудет в Киев 19:14. Из Киева отправится 29 мая в 10:34 и прибудет в Кременчуг 19:45.

Поезд № 780/779 Винница - Сумы курсировать 25, 26, 27, 28 мая. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд № 272/271 Одесса - Харьков будет курсировать 24, 26 и 28 мая в Харьков и 25, 27 и 29 мая - в Одессу. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков в 8:02, в обратном направлении отправление в 16:13 и прибытие в 9:03.

Поезд № 235 Харьков - Ужгород будет курсировать 26 мая в Ужгород и 28 мая в Харьков. Отправление из Харькова в 10:27 и прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 19:30 следующего дня.

Поезд № 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 25, 27 и 29 мая в Днепр и 24, 26, 28 и 30 мая - во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепр в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

Также, назначены дополнительные рейсы поездов: Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28 и 30 мая. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:07. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.

Поезд № 747/748 Киев - Тернополь в дополнительный рейс отправится 26 мая в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 27 мая поезд отправится в 4:04 и прибудет в Киев в 10:01.

Поезд № 787 Харьков-Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновки в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

В сообщении отмечается, что билеты на эти поезда уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.