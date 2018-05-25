На Волыни почтили память военных-земляков, погибших в зоне АТО

Во вторник, 22 мая, в городе Владимир-Волынском состоялись мероприятия по чествованию памяти героев (51 ОМБр и 14 ОМБр), которые погибли в ходе АТО на востоке Украины.

С 19 июня 2015 г. по постановлению №44\30 городских властей, день 22 мая определен днем чествования памяти володимирчан, которые погибли во время АТО, сообщается на сайте Владимир-Волынской епархии УПЦ.

На мероприятии присутствовали городские и районные власти, вдовы и родные погибших в АТО, исполняющий обязанности 14 ОМБр майор Андрей Якимков, побратимы погибших, ветераны, представители духовенства и просто неравнодушные жители города.

От Владимир-Волынской епархии УПЦ на мероприятии присутствовал председатель епархиального отдела по взаимосвязям с военнослужащими и другими силовыми формированиями протоиерей Алексей Шаран и клирик собора протоиерей Роман Михальчук.