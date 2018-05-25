На Закарпатье освятили новый подземный тоннель на Бескидских хребтах

Вчера, 24-го мая, на Закарпатье состоялась официальная церемонии открытия нового Бескидского железнодорожного тоннеля. В праздничном событии принял участие Президент Украины Петр Порошенко.

После официальной церемонии открытия по приглашению Закарпатской ОГА управляющий Мукачевской епархией УПЦ архиепископ Феодор освятил новый подземный коридор между Закарпатьем и Львовской областью. Об этом сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.

Как сообщает сайт Главы государства, Бескидский тоннель длиной 1764 метра - второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Расположен в Украинских Карпатах, на Бескидскому перевале. Относится к 5-го Паневропейского транспортного коридора, который соединяет Львов и Триест (Италия).

Тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз. Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов за время независимости Украины.

Новый тоннель сможет пропускать более 100 пар поездов в сутки, тогда как старый - мог пропускать лишь 47 пар. Это позволит в несколько раз увеличить масштабы перевозок по железной дороге через Карпаты и открыть новые возможности выхода товаров на европейские рынки в направлении Италии, Словении, Венгрии и Словакии.

Новый Бескидский тоннель построили на замену старому, действовавшему с 1886 года.