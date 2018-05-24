Участники велопробега "Козацька проща" преодолели 130 км в честь 1030-летия Крещения Руси

Около 130 км за два дня - с 18 по 19 мая - преодолели православные велосипедисты из Запорожья.

Всего в уже восьмом ежегодном велопробеге «Казацкая проща» приняли участие 23 человека. Поездку посвятили отмечаемому в этом году 1030-летию Крещения Руси, сообщает "Фома в Украине".

В числе участников велопробега - члены клуба православных путешественников «Апостол», прихожане и духовенство храмов Запорожской епархии, а также просто неравнодушные люди.

«Проводя данное мероприятие, мы не преследуем каких-то соревновательных целей — посещаем места, связанные с историей Запорожского края, молимся в храмах, созерцаем природные красоты. Примечательно, что в разное время среди наших участников были люди некрещеные, далекие от Церкви и Православия. Благодаря велопробегу они смогли пересмотреть свою жизнь - открыть для себя красоту православной веры, обрести новых друзей», - рассказал клирик Свято-Андреевского кафедрального собора г. Запорожье иерей Николай Сукач.

С 18 на 19 мая паломники ночевали в с. Великая Знаменка. Завершилось путешествие молитвой за воскресной Божественной литургией и экскурсией по энергетической столице Украины - г. Энергодар.

Вечером велосипедисты на электричке отправились обратно в Запорожье