Кличко показал, как реставрируют Владимирскую горку (видео)

Мэр столицы Виталий Кличко обнародовал видео о том, как обновляют парк Владимирская горка и сообщил, что сейчас там осуществляются финальные работы.

Видео доступно на странице политика в Facebook, сообщает "Realist.online".

По его словам, открытие парка запланировано на 25 мая, накануне Дня Киева.

«Друзья! Как и обещали, в конце этой недели откроем обновленный парк Владимирская горка. Там сейчас идут финальные работы. Ежедневно наведываюсь и проверяю. Будет хорошо! И уже в следующие выходные киевляне и гости нашего города смогут оценить обновленную зону отдыха», – заявил мэр Киева.

По его словам, также кипят работы на Старокиевской горе. Там впоследствии будут открыты новые переходы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки.

«На Пейзажке также происходит реконструкция и благоустройство территории, укрепление склона. И уже вскоре это будет современная и более комфортная зона отдыха в историческом центре столицы. Киев меняется! И спасибо всем, кто помогает и болеет за наш город!», – отметил Виталий Кличко.