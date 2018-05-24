Для храма Святого Николая на Аскольдовой могиле освятили 51 колокол (видео)
15:27, 24 мая 2018Общество
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Церковь на Аскольдовой могиле / stejka.com
Церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве отныне будет украшать 51 колокол.
Их торжественно освятили, и сотни верующих смогли преклониться перед ними, сообщает "Сегодня".
Средства собирали три года. Настоятель поблагодарил тех, благодаря кому в Украине стало возможным услышать редкие колокола-карильоны. Таких инструментов в мире всего около 500.
"Людям благодарность, людям, которые творили эти колокола. Это большой счет, это немалая сумма [...]. Спасибо всем жертвователям", – сказал отец Игорь Онишкевич, настоятель церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.
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