Для храма Святого Николая на Аскольдовой могиле освятили 51 колокол (видео)

Церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве отныне будет украшать 51 колокол.

Их торжественно освятили, и сотни верующих смогли преклониться перед ними, сообщает "Сегодня".

Средства собирали три года. Настоятель поблагодарил тех, благодаря кому в Украине стало возможным услышать редкие колокола-карильоны. Таких инструментов в мире всего около 500.

"Людям благодарность, людям, которые творили эти колокола. Это большой счет, это немалая сумма [...]. Спасибо всем жертвователям", – сказал отец Игорь Онишкевич, настоятель церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.