В столичном Софийском соборе отреставрируют старинные фрески и мозаики

В Софийском соборе с 1 июня начнутся реставрационные работы южной части подкупольного пространства храма – трансепта.

На время проведения реставрации остальная часть пространства древней святыни останется свободной для осмотра посетителями, сообщает "KievTime".

По словам генерального директора Национального историко-архитектурного заповедника «София Киевская» Нели Куковальской, реставрация необходима древним фрескам и монументальной росписи, некоторым мозаикам собора, ведь они имеют тысячелетний возраст.

“За прошлое столетие реставрационные работы в храме проводились в 1947 году и в середине 90-х годов. Последний раз мы приглашали в собор даже врачей-эндоскопистов, которые изучали внутреннюю структуру стен храма, ведь ситуация тогда была почти аварийная. Драгоценные мозаики вместе со штукатуркой отслоились от основания. Тогда наши реставраторы под руководством Анатолия Остапчука провели закрепления мозаик и фресок.

Теперь, по всем правилам и по утвержденному Министерством культуры плану научно-реставрационных работ, в соборе надо проводить исследования и необходимые меры. Поэтому благодаря гранту от Кипрского благотворительного фонда A. G. Leventis Foundation мы закупаем работы по установке лесов, на что раньше у заповедника не хватало денег, и приобрели специальные материалы для реставрации. Все работы на объектах заповедника теперь проводят наши специалисты, потому что мы создали свою лабораторию-мастерскую научной реставрации и приглашаем на обучение молодых ученых”, – рассказала Неля Куковальская.

“Леса надо установить на высоте 18 метров, это очень сложно в условиях ограниченного пространства. А работы мы планируем завершить до конца года. Стоит задача исследовать и реставрировать 155 квадратных метров живописи, фресок, мозаики. На них есть и орнаменты, и изображения десяти из сорока Севастийских мучеников, и Богородица”, – говорит Анатолий Остапчук.