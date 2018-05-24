На Львовщине откроют отреставрированную деревянную церковь XVIII века

Летом на Львовщине, в городе Буск, откроют после реставрации уникальный деревянный памятник архитектуры – церковь Святой Параскевы.

Об этом сообщает «Вслух».

И. о. директора департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Оксана Ткачук рассказала, что памятник в свое время исказили. Реставрировать его начали в прошлом году. Работы продолжались и в зимний период.

«Там уже выполнили 80% работ. Полностью заменяли гонтовое покрытие, реставрировали фасад. В конце июля – начале августа уже панируем завершить и сдать в эксплуатацию», – уточнила Оксана Ткачук.

Также она добавила, что средства на реставрацию выделяли из областного бюджета, также – с Буского городского совета. В этом году должны благоустроить территорию. Общая стоимость реставрации – около 1,8 млн грн из разных источников финансирования.

К слову, на Львовщине после реставрации в этом году планируют открыть и другие памятники архитектуры: церкви в селе Лоне и в селе Глиница, а также в Дрогобыче.

*Церковь Святой Параскевы, построена из сосновых брусьев в 1708 году, является не только уникальным историческим, но и архитектурным памятником. В 1963 году ей официально присвоен статус памятника архитектуры. В церкви св. Параскевы совершал богослужения отец будущего Президента ЗУНР Евгения Петрушевича отец Емельян Петрушевич.