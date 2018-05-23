Православные украинцы в Facebook выразили свое отношение к закону о трансплантации органов

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Facebook 18 маяпредложил читателям ответить на вопрос, что они думают по поводу принятого Верховной Радой накануне Закона «О применении трансплантации анатомических материалов человека».

Тема вызвала определенный резонанс, свое отношение путем голосования выразили 220 пользователей. При этом многие оставили комментарии, судя из которых, большинство относится к инициативе законодателей негативно.

Так, Маргарита Цуканова считает, что принятый закон противоречит православной морали.

«Я не поддерживаю, это ненормально», - согласна с ней Людмила Пустовит.

«У нас и так воруют людей, прежде всего детей на органы, поэтому я против. К тому же, жажда наживы и денег настолько возобладала над людьми, что это даст дополнительные возможности для бессовестных людей», - считает Катерина Маслиечкина.

«Я, как православная верующая христианка, не хочу, чтобы меня расчленяли. Тело должно возвратиться в прах. Это не мои слова, а из святого Писания. Массово будут уничтожать людей в больницах, которые будут умирать от сердечного приступа. И никто ничего не сможет доказать…», - убеждена Надежда Бубовенко.

«Категорически против. Не от нас все зависит, от Всевышнего, и не нам распоряжаться органами. Кому какой крест дал Господь, такой и нужно нести» - рассуждает Светлана Кравчук.

«Категорически против. При теперешней коррупции нас начнут потрошить, как кур!» - уверен Сергей Аракелов.

Отдельные читатели предположили, что, принимая закон, Верховная Рада действовала отнюдь не в интересах украинцев.

«В США, например, люди десятилетиями стоят в очереди на трансплантацию, и бывает, что умирают, не дождавшись. А у нас в законе о трансплантации зачем-то прописали возможность передачи органов за границу, если они никому не нужны внутри страны. Зачем? Интуиция подсказывает, что больных всегда, в любой стране больше, чем здоровых, согласных раздать свои органы. По-моему, это нужно было прописать, чтоб открыть экспорт человеческих «запчастей» за границу. Ещё ведь создают электронную базу медицинских данных для всех вообще, а не только для согласных на трансплантацию. Думаю, что «цивилизованный мир» хочет купить не только наш лес и землю, но и наши органы. Я против!» - считает Евгения Григорьева.

«Я, конечно, за, закон супер, только беда в том, что в нашей обворованной стране долги за коммуналку почками будут платить», - иронизирует Виталий Семенчук.

«В стране, в которой идет война, узаконена процедура трансплантации органов. Десятки тысяч пропавших без вести людей, дети-сироты, психически больные, и т. д. подвергнутся упрощенной процедуре трансплантации органов», - рассуждает Валентина Пархоменко.

Среди пожелавших ответить на вопрос были и сторонники принятого закона.

«Я врач и жена священника, поэтому у меня особый взгляд на эту ситуацию. Зная проблему трансплантации органов в нашей медицине, зная, сколько людей могли бы остаться живыми, могу сказать одно: если врачи будут со всей ответственностью использовать органы людей, это сохранит тысячи жизней… Например, я бы, умирая, отдала бы свои органы человеку, который нуждается в этом», - говорит Татьяна Зименко.

Антон Орлов ответил: «Если мои органы после моей смерти спасут кому-то жизнь, то пускай меня разберут до самых ногтей».

«У нас в стране дети умирают, не дождавшись, когда будут собраны средства на трансплантацию в другой стране. При жизни я сдаю кровь. Если после смерти я смогу кого-то спасти тем, что мне уже не нужно - буду рада», - говорит Ярослава Березовская.

Отдельные пользователи также не против трансплантации, однако отмечают, что в нынешних реалиях Украина к этому еще не готова.

«У меня двоякое мнение. Как врач, если бы жила в цивилизованной стране, завещала бы свои органы для трансплантации, пусть кому-то бы они спасли жизнь или улучшили её качество. Но не в Украине! Это только подтолкнёт недобросовестных участников процесса к злоупотреблениям, появлению (или легализации) рынка чёрных трансплантологов... Поэтому сейчас я - против!» - заявляет Людмила Денисенко.

«Обсуждать этику трансплантации украинских органов будет целесообразно после первых результатов действия этого закона», - считает Роман Выскуб.